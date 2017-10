Steinmeier trifft Putin und Gorbatschow

Berlin/Moskau (dpa) - Als erster Bundespräsident seit sieben Jahren besucht Frank-Walter Steinmeier an diesem Mittwoch Russland. In der Hauptstadt Moskau wird er Präsident Wladimir Putin, den früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow sowie Vertreter einer Menschenrechtsorganisation treffen. Die Reise wurde angesichts der angespannten deutsch-russischen Beziehungen bewusst als kurzer Arbeitsbesuch angelegt. Steinmeier wird nur 25 Stunden in Moskau sein. Er will dort ausloten, wie trotz Ukraine-Krise neues Vertrauen zwischen beiden Ländern aufgebaut werden kann.

Steinmeiers Vorgänger Joachim Gauck hatte Russland in seiner fünfjährigen Amtszeit nie besucht. Der letzte Bundespräsident, der nach Moskau reiste, war Christian Wulff 2010. Er blieb mit seiner Frau Bettina vier Tage und machte neben Moskau auch in drei weiteren Städten Station. Es war ein echter Staatsbesuch mit allem, was von militärischer Begrüßung bis Staatsbankett dazu gehört.

Steinmeier bleibt nur einen Tag und kehrt am Donnerstagmorgen nach Berlin zurück. Eigentlicher Anlass des Besuchs ist das Reformationsjubiläum, zu dem die russische Regierung die Moskauer Kathedrale St. Peter und Paul an die Evangelisch-lutherische Kirche Russlands zurückgibt.

Den wichtigsten Termin hat Steinmeier aber im Kreml bei Präsident Wladimir Putin. Steinmeier wolle dabei «die Differenzen nicht unter den Teppich kehren, aber gemeinsam ausloten, was möglich ist», heißt es aus dem Präsidialamt. Der Konflikt in der Ukraine und die Annexion der Krim hat das bilaterale Verhältnis in den vergangenen drei Jahren schwer belastet. Im Juni hatte Steinmeier in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» gesagt: «Ich mache mir keine Illusionen über den Stand unserer Beziehungen. Sprachlosigkeit ist aber aus meiner Sicht keine Alternative.»

Die Union fordert klare Worte des Bundespräsidenten in Moskau. «Steinmeier muss klar aussprechen, welche Grundlagen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland wiederhergestellt werden müssen», sagte Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) der «Welt». Dazu zählten der Ukraine-Konflikt und die militärischen Drohgebärden Russlands im Baltikum. Auch die Grünen-Europaexpertin Franziska Brantner verlangte von Steinmeier mit Blick auf die Ukraine «Klartext» und warnte vor «diplomatischer Leisetreterei».

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff begrüßte, dass die Reise nur als Arbeits- und nicht als Staatsbesuch angelegt ist. «Es ist richtig, dass der Besuch auf niedrigster protokollarischer Ebene stattfindet», sagte Lambsdorff. Die politischen Beziehungen seien noch immer angespannt.

Steinmeier wird in Moskau auch das Menschenrechtszentrums Memorial besuchen. In der angesehenen Organisation hatte Ende der 80er Jahre auch der Dissident und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow mitgewirkt. Memorial beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der stalinistischen Vergangenheit und hilft ehemaligen Lagerhäftlingen, sammelt aber auch Informationen zur Menschenrechtslage in Russland. Dies führt zu ständigen Konflikten mit den Behörden, die Memorial auf die Liste «ausländischer Agenten» gesetzt haben wegen finanzieller Hilfen aus dem Ausland.