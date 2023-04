Steinmeier warnt vor drastischen Folgen des Klimawandels

Tuktoyaktuk (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zum Abschluss seines Besuchs in Kanada in die Arktis gereist, um sich dort ein Bild von den drastischen Folgen des Klimawandels zu machen. „Die eisige Schönheit, die wir hier sehen, ist bedroht“, brachte es Steinmeier in der kleinen Siedlung Tuktoyaktuk im eisigen Norden des Landes auf den Punkt. In etwa 50 Jahren werde es große Teile dieses Ortes nicht mehr geben.

„Die arktische Region ist die, die sich auf der Erde am schnellsten erwärmt. Wir sprechen da von einer viermal schnelleren Erwärmung als der globale Durchschnitt in den vergangenen 40 Jahren“, erklärte die Meeresbiologin Antje Boetius. Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, das seit Jahrzehnten Polar- und Meeresforschung betreibt, begleitete den Bundespräsidenten. Für den Permafrostboden bedeute diese Entwicklung, „dass das, was seit Jahrtausenden verlässlicher harter Untergrund ist, sich in Schlammmassen verwandelt“. Sie betonte zudem: „Was in der Arktis geschieht, bleibt dort nicht, sondern betrifft auch unser Leben.“

Steinmeier betonte nach dem Gespräch, es sei „unglaublich, mit welcher Mühe, mit welchem Engagement, mit welchem Ehrgeiz die Menschen sich wehren gegen die Folgen der Erderwärmung.“ Er erinnerte zudem daran, wie sehr die Menschen auch darum bäten, „dass der Kampf gegen den Klimawandel in dieser unwirtlichen Gegend nicht allein ihnen überlassen wird, sondern dass das eine Aufgabe der ganzen Weltgemeinschaft wird.“