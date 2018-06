Steinmeier würdigt Sprachunterricht

Kiew/Lwiw (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Abschluss seines Besuches der Ukraine am Mittwoch den Unterricht der deutschen Sprache im Ausland als «Brückenbauer» gewürdigt.

In Kiew besuchte er die «Schule 239», die seit 1995 Kurse zur Erreichung des Deutschen Sprachdiploms anbietet. Derzeit unterrichten dort 15 Deutschlehrer. Rund 800 Schüler lernen Deutsch als erste Fremdsprache.

Das laufende deutsch-ukrainische Sprachenjahr, das für Deutsch als Fremdsprache wirbt, war ein Schwerpunkt des zweitägigen Besuchs in der Ukraine. Derzeit lernen dort etwa 700 000 Menschen Deutsch.

In Kiew und in Lwiw (Lemberg) traf Steinmeier Schüler und Studenten, Lehrer und Dozenten, die in dem Bereich engagiert sind. In Lwiw besuchte er auch die Goldene-Rose-Synagoge und erinnerte an die Verbrechen Deutschlands an den ukrainischen Juden.