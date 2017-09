Stipendiaten für Thomas-Mann-Haus

Berlin (dpa) - Neben dem Schauspieler Burghart Klaußner (68) wurden die Berliner Soziologin Jutta Allmendinger, der in Göttingen lehrende Literaturwissenschaftler und Thomas-Mann-Forscher Heinrich Detering, der Mikroelektroniker Yiannos Manoli und die Journalistin Sylke Tempel («Internationale Politik») nominiert. Das Auswärtige Amt hat die Exil-Villa von Thomas Mann im vergangenen Jahr für umgerechnet etwa 12,5 Millionen Euro gekauft, um sie vor dem Abriss zu retten.

Herausragende Persönlichkeiten aus Deutschland sollen im «Thomas Mann House» den Dialog mit den USA vertiefen und sich mit Fragen der Zeit auseinandersetzen, wie Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gemeinsam erklärten. Die ersten Stipendiaten sollen das Haus, das zurzeit saniert wird, 2018 einweihen und dort leben und arbeiten.

Grütters nannte den Erwerb einen großen Glücksfall und zugleich eine große Verpflichtung. Gabriel sagte: «In schwierigen Zeiten, in denen uns auch manches über den Atlantik hinweg trennt, ist vor allem der kulturelle Austausch für offene Gesellschaften und für unser gemeinsames transatlantisches Wertefundament unverzichtbar.»

In der Villa am Westrand von Los Angeles – in Pacific Palisades – hatte die Familie Mann nach der Emigration aus Nazi-Deutschland von 1942 an zehn Jahre gelebt. Thomas Mann (1875-1955) schrieb dort Werke wie «Joseph, der Ernährer», «Doktor Faustus» und «Der Erwählte». Die Organisation des neuen Programms vor Ort hat die nahegelegene Künstlerresidenz Villa Aurora übernommen.