Studie zur Digitalisierung

Berlin (dpa) - Die Digitalisierung schreitet voran - und die Menschen in Deutschland stehen ihr einer Studie zufolge bedingt positiv gegenüber. Fast ein Viertel der Befragten (23,5 Prozent) verbinden Digitalisierung am ehesten mit dem Gefühl der Neugier, 22,8 Prozent assoziieren sie dagegen mit «Genervtheit/Überdruss». Zudem sind Unsicherheit (11,6 Prozent) und Sorge/Überforderung (12,1 Prozent) verbreitet. Der kalifornische Netzwerkspezialist Cisco hatte die Studie in Auftrag gegeben.

Gerade im internationalen Vergleich stehe Deutschland jedoch besser da, «als wir selber oft glauben», sagte Cisco-Manager Oliver Tuszik. «Deutschland ist noch immer ein Land von Forschern, wir sind aber oft nicht schnell genug in der Umsetzung.» Viele wollten hierzulande eine 150-Prozent-Lösung bauen, die komme aber im Zweifel dann auch zehn Jahre später auf den Markt.

«Digitalisierung ist technisch kein Problem mehr», meint Tuszik. Die Herausforderung bestehe aber darin, die Menschen bei diesem Prozess auch mitzunehmen. Das Gefühl der Genervtheit beispielsweise könne auch darauf zurückzuführen sein, dass es hierzulande mit der Umsetzung nicht schnell genug gehe, sagte Tuszik, der bisher Deutschland-Chef des Unternehmens war und künftig das weltweite Partner-Netzwerk verantwortet.

Den größten Nachholbedarf bei der Digitalisierung sehen die Menschen in Deutschland im Bildungssektor (43,6 Prozent), etwa in Schulen und Universitäten. Deutlich dahinter folgt mit 21,9 Prozent die Verwaltung mit digitalen Bürgerservices. Jeweils unter der 10-Prozent-Marke rangieren unter den Befragten die Bereiche Gesundheitswesen (7,7 Prozent), Arbeit (7,4 Prozent) und Mobilität (1,9 Prozent der Befragten).