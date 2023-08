Termin für Europawahl in Deutschland festgelegt

Berlin (d.de) - Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament im kommenden Jahr wird in Deutschland am Sonntag, 9. Juni 2024 stattfinden. Der Rat der Europäischen Union legt für die Wahl einen Zeitraum von wenigen Tagen fest, in dem in allen Ländern der Union gewählt werden muss. Dieser Zeitraum liegt für die Europawahl zwischen dem 6. und dem 9. Juni 2024. Da die Wahl der deutschen Abgeordneten dem deutschen Europawahlgesetzes zufolge an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag stattfinden muss, kommt nur der 9. Juni 2024 in Betracht.

Bei der Wahl des Europäischen Parlaments dürfen in Deutschland alle deutschen Staatsangehörigen wählen sowie alle Bürger eines EU-Staates, die ihren offiziellen Wohnsitz in Deutschland haben. Erstmals können auch Unionsbürgerinnen und -bürger wählen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. In Deutschland gibt es mehr als 66 Millionen Wahlberechtigte, in der gesamten Europäischen Union sind es rund 350 Millionen Wahlberechtigte.