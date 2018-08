Theatermacher nur für Kinder

Hamburg/Cuxhaven (dpa) - Vor 20 Jahren feierte Kindermusical-Autor Christian Berg mit Janoschs «Oh wie schön ist Panama» seinen großen Durchbruch. Von Cuxhaven aus, das an der Nordseeküste liegt, ging es auf bundesweite Tournee. «Es gab einen Hype», erinnert sich der 52-Jährige. Zusammen mit Liedermacher Konstantin Wecker begeisterte er anschließend mit «Jim Knopf» und «Das Dschungelbuch», wurde als Kindermusical-König gefeiert.

Die schöne bunte Bühnenwelt war die eine Seite - im wahren Leben musste Berg viele Tiefschläge einstecken. Doch er schaffte ein Comeback, begeistert mit neuen Produktionen und sprüht vor Ideen. Am Freitag erscheint sein nächstes Kinderbuch: «Rumpelröschen».

Nach Angaben des Verlags Thienemann-Esslinger ist es eine Vorlesegeschichte für Kinder ab vier Jahren. Berg erzählt von einem Jungen, der ein Fee ist und große Abenteuer besteht – mit Fliegermütze und knallbunten Klamotten, eine im Märchenreich ungewöhnliche Erscheinung. Die zentrale Botschaft des Buches findet sich in vielen Berg-Stücken wieder: «Es geht ganz viel darum, dass Kinder mutig sein sollen, dass sie zu sich stehen sollen, und ganz viel um Toleranz», erklärt der Vater eines Sohnes.

Im Februar 2019 soll die Geschichte von Rumpelröschen am Hamburger Theaterschiff Uraufführung als Musical feiern. «Wenn ich ein Buch schreibe, muss natürlich ein Theaterstück dabei rauskommen», sagt Berg mit breitem Lächeln. Auch das Weihnachtsmärchen im Hamburger Winterhuder Fährhaus wird er in diesem Jahr wieder inszenieren, «Frau Holle» steht auf dem Programm. Berg schreibt für seine Stücke nicht nur die Texte, er steht auch selbst immer wieder auf der Bühne. «Das ist meine Luft, ich brauche das», sagt der Künstler, der sich nach eigenen Worten sein Leben zwischen Cuxhaven und Hamburg aufteilt.

Die Menschen unterhalten – das wollte Berg nach eigenen Angaben schon, seit er als Zweijähriger mit seinem Vater, einem Seemann, im Zirkus war. «Da habe ich gesagt: Ich werde Clown.» Was viele Kinder wollen. «Aber ich habe von dem Tag an tatsächlich angefangen, daran zu arbeiten.» Er konnte schon als Teenager in den Ferien bei einem Zirkus mitmachen. Später trat er auch als Clown in der Schweiz auf, schaffte es an eine Schauspielschule.

Hindernisse gab es auf diesem Weg viele – doch bis heute spornt ihn so etwas nur noch mehr an. Ende der 80er Jahre entdeckte er die Familienunterhaltung für sich. Der Schlüsselmoment: In einer Buchhandlung sah er eine Neuauflage von «Pinocchio». «Das Buch habe ich in einer Nacht verschlungen und dabei entschieden: Ich mache ein eigenes Tourneetheater auf.»

Für seinen Publikums-Renner «Jim Knopf» konnte Berg als Komponisten Konstantin Wecker gewinnen. «Das Ding ist so was von explodiert. Wir haben in Spitzenzeiten 70 000 Leute in sechs Wochen gehabt», erinnert er sich. Phantasievoll und mit viel Liebe zum Detail macht Berg in den Folgejahren eine ganze Reihe Klassiker zum Familientheater - mit unterschiedlichen Komponisten. «Er genießt einen großen Stellenwert in der Szene», sagt der Berliner Theaterwissenschaftler Wolfgang Jansen, Autor diverser Schriften über Musicals.

Doch eines zieht sich wie ein roter Faden durch Bergs Laufbahn: Der umtriebige Theatermann hat kein Händchen für Finanzen. Es hätten immer nur die anderen das große Geld gemacht, für ihn selbst sei wenig geblieben, meint er. «Ich habe mich auf die falschen Leute verlassen, wollte immer nur Kunst machen.»

Ganz schwer traf ihn der Tod seines bestens Freundes und Managers. «Damit begann für mich eine Tragödie. Ich fiel in ein ganz tiefes Loch.» 2010 wurde er sehr krank. «Mein Herzmuskel war der eines 90-Jährigen», berichtet Berg. Die Situation sei lebensbedrohlich gewesen. Doch loslassen konnte er nicht - fuhr vom Krankenhaus mit dem Rollstuhl zu Proben.

In der Folge ging der Künstler insolvent, seine Ehe zerbrach. Er sei gezwungen gewesen, sich neu zu erfinden. «Denn ich hatte plötzlich keine Stücke mehr.» Ab 2015 ging es mit «Oliver Twist» und «In 80 Tagen um die Welt» bergauf. Ein neues Standbein ist eine Kindermusical-Akademie. Er achtet mehr auf sich, will nicht mehr so viel reisen. Nur 30 Gastspiele im Jahr bundesweit sollen es werden.

Nach Ansicht von Berg gibt es zu wenig Anerkennung für Kinderkultur in Deutschland. Als «Kinderfuzzi» sei er belächelt worden - inzwischen benutzt er den Begriff oft selbstironisch und betont: «Es ist ein schönes Leben, ein Kinderfuzzi zu sein.» Was ihn bei seiner Kunst antreibt? Seine Antwort passt zu seinem Leben: «Ich möchte Kindern helfen, stark zu sein», sagt er. «Zum Starksein gehört auch, dass man auf die Nase fällt - und wieder aufsteht.»