Thema Digitalisierung erkannt

Berlin (dpa) - Knapp zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland (63 Prozent) bieten ihren Mitarbeitern einer aktuellen Studie zufolge inzwischen Weiterbildungs-Möglichkeiten in Sachen Digitalisierung an. Vor zwei Jahren waren es erst 36 Prozent, wie der Digitalverband Bitkom am Montag berichtete.

Nach Meinung von Michael Fübi, Präsident des TÜV-Verbands (VdTÜV), seien die dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel und auch die eingeräumte Zeit trotz des Trends in die richtige Richtung in der Regel zu knapp bemessen. Bitkom und VdTÜV hatten die repräsentative Studie in Auftrag gegeben.

«Für die Weiterbildung zu Digitalthemen ist ein strategischer Ansatz sinnvoll und notwendig», sagte Fübi. Dabei bieten sich nach Einschätzung der Verbände vor allem digitale Lernformate an. «Nie war es für Mitarbeiter einfacher, unabhängig von Zeit und Ort zu lernen - direkt am Arbeitsplatz, auf Bahnfahrten, im Wartezimmer oder in der Mittagspause», sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.