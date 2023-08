THW hilft Flutopfern in Slowenien

Berlin / Ljubljana (dpa) - Erste Mitarbeiter des deutschen Technischen Hilfswerks sind in der slowenischen Katastrophenregion angekommen. Als erstes traf ein auf Bergungsarbeiten spezialisiertes Team inklusive schwerem Gerät und Bagger in Slowenien ein, weitere Helfer aus Deutschland mit Räumgerät und zwei mobilen Brücken sollen umgehend folgen. Die Situation in Slowenien erinnere ihn an die Katastrophe im Ahrtal in Deutschland vor zwei Jahren, sagte THW-Einsatzleiter Thorsten Meier. „Wir haben auch hier weggerissene Häuser, weggerissene Brücken und ein großes Maß an Zerstörung in dem Bereich, wo das Hochwasser durchgegangen ist.“

Slowenien hatte am Wochenende um Hilfe gebeten. Anhaltende schwere Regenfälle hatten Flüsse und Gewässer überlaufen lassen, Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, an der Mur brach ein Damm. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die deutsche Hilfe angekündigt und geschrieben: „Bestürzt schauen wir auf die schreckliche Hochwasserkatastrophe in Slowenien und Österreich. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und allen, die ihr Zuhause verloren haben.“