Tiefes Mitgefühl für Ägypten

Berlin (dpa) - Die deutsche Regierung hat die Terroranschläge auf Christen in Ägypten verurteilt. «Wir trauern mit #Kopten + allen Ägyptern um die Opfer des Anschlags an diesem Palmsonntag», twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert nach dem ersten Anschlag. Am Morgen des Palmsonntags zündete zunächst ein Sprengsatz in der koptischen Kirche St. Georg in der nordägyptischen Stadt Tanta.

Wenige Stunden später sprengte sich den Angaben zufolge ein zweiter Selbstmordattentäter außerhalb der St. Markus Kathedrale in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria in die Luft. Hier seien wenigstens 16 Menschen getötet und weitere 41 verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Kairo mit. Die IS-Terrormiliz bekannte sich später zu den Bombenexplosionen in zwei Kirchen im Norden des Landes.

Bundeskanzlerin Angela Merkel habe dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi kondoliert, teilte Seibert mit.

«Dass eine solche Tat Menschen in Ausübung ihrer Religion während des Gottesdienstbesuches am Palmsonntag trifft, empört mich besonders», sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Sonntag in Berlin. «Mein tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen, meine Wut den Tätern.» Der Innenminister rief zu einem gemeinsamen Kampf gegen den Terror über die Grenzen von Ländern und Kontinenten hinweg auf.

In einer Mitteilung von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hieß es am Sonntag, erneut seien christliche Gläubige Ziel einer Bluttat geworden. Die Hintergründe des Anschlags müssten aufgeklärt und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. «Das Kalkül der Täter, einen Keil in das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen zu treiben, darf nicht aufgehen.»