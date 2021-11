Top-Managerinnen mit Gehaltsvorsprung

Frankfurt/Main (dpa)-Frauen in der Topetage börsennotierter Firmen in Deutschland verdienen einer Studie zufolge besser als ihre Kollegen und haben ihren Gehaltsvorsprung gegenüber Männern sogar ausgebaut. Die Gesamtvergütung von Managerinnen im Vorstand von Unternehmen im Deutschen Aktienindex DAX stieg im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um 8,2 Prozent auf 2,31 Millionen Euro, wie aus der Analyse des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgeht. Allerdings sitzen nach wie vor weniger Frauen in den Vorstandsgremien.

Männliche Mitglieder im Vorstand mussten sich laut der Untersuchung im Mittel mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 1,76 Millionen Euro zufrieden geben. Der Gehaltsvorsprung der Frauen war mit 31 Prozent den Angaben zufolge so groß wie nie zuvor. Vorstandschefs wurden bei dem Vergleich nicht berücksichtigt, da es kaum Frauen in dieser Position gibt und die Vorsitzenden deutlich mehr verdienen als andere Mitglieder des Gremiums.

„Der Frauenanteil in den Vorstandsgremien ist nach wie vor sehr gering – und steigt nur sehr langsam. Immerhin stehen weibliche Vorstände zumindest bei der Vergütung besser da als ihre männlichen Kollegen“, sagte EY-Experte Jens Massmann. Als einen wichtigen Grund sieht er das wachsende Interesse der Unternehmen, Frauen für die Topetage zu gewinnen. Da Kandidatinnen knapp seien, erhöhe sich ihr Marktwert - und damit auch ihre Vergütung. „Hochqualifizierte weibliche Top-Managerinnen haben derzeit eine gute Verhandlungsposition“, argumentierte Massmann.

Mehr über Arbeiten in Deutschland