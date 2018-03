Totenmesse für Kardinal Lehmann

Mainz (dpa) - Am Tag der Totenmesse für Kardinal Karl Lehmann scheint die Zeit still zu stehen. Eine gefühlte Ewigkeit lang läutet die Martinus-Glocke des Mainzer Doms auf dem letzten Weg des Geistlichen, der den Mainzern mehr als 30 Jahre lang «unser Karl» war, wie sein Nachfolger Peter Kohlgraf in der Predigt sagt. Tausende Menschen säumen die kurze Strecke des Trauerzugs durch die Altstadt, erinnern sich an persönliche Eindrücke von Lehmann, während der weiße Leichenwagen langsam vorbeirollt.

Manche haben sich für den Tag extra freigenommen wie Anette Nerhig, die aus dem hessischen Teil des Bistums kommt. «Er war der beste Hirte, den wir je hatten, weil er immer Mittler gewesen ist», sagt die Frau, die 2001 mit Lehmann auf einer Pilgerreise in Rom war.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zur Trauerfeier nach Mainz gekommen. Ehe er Platz nimmt, verharrt er still vor dem schlichten Holzsarg mit aufgesetztem Kruzifix.

Hinter ihm stehen etwa 1500 Gottesdienstbesucher im fahlen violetten Licht des 1000 Jahre alten Gemäuers. Nach einem Streicher-Adagio singt der Domchor: «Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis» (Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, und das ewige Licht leuchte ihnen).

«Wir sind traurig», sagt Bischof Kohlgraf mit klarer, fast nüchterner Stimme in die mit Weihrauch gefüllte Gänsehaut-Atmosphäre des Mozart-Requiems hinein. «Hier aber ist es gut, dass wir in Hoffnung trauern.»

Draußen strahlt die Sonne. Wer keinen Platz in der Kirche gefunden hat, schaut sich die Messe auf der Großbildleinwand an. Die Menschen auf dem Liebfrauenplatz hören zu, als der Wahlspruch des Kardinals verlesen wird: «State in Fide» (Steht fest im Glauben, 1. Korintherbrief 16,13).

Diesen Faden nimmt Bischof Peter Kohlgraf in seiner Predigt auf, als er aus dem «Geistlichen Testament» des Verstorbenen zitiert: Erneuerung müsse aus Glaube, Hoffnung und Liebe kommen. «Deshalb rufe ich allen die Worte meines Wahlspruchs zu, die vom Heiligen Paulus stammen, und mir immer wichtiger geworden sind: "Steht fest im Glauben!"»

Hoffnung und die christliche Zuversicht eines Lebens nach dem Tod bestimmten bereits Lehmanns Todestag am 11. März, der im Kirchenjahr als Sonntag «Laetare» zur vorösterlichen Freude aufruft. Viele im Bistum hoffen, dass die Kirche den reformfreudigen Kurs Lehmanns weitergeht.

Auch sein Nachfolger legt Wert darauf, den Menschen in ihren konkreten Nöten zuzuhören und den Glauben in ihrem Alltag zu verankern. Den Glauben an einen «Gott der Befreiung, der mit den Menschen geht». In seiner Predigt spricht Kohlgraf von den Brücken zwischen Kirche und Welt. Von beiden Seiten müsse daran gebaut werden.

Auch die Brücke zwischen den Konfessionen und zu anderen Religionen soll weitergebaut werden, so lautet eine Botschaft des Requiems. Lehmann habe in der Begegnung mit den evangelischen Christen eine besondere Offenheit ermöglicht, betont der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strom, würdigt Lehmann als einen Mann, der mit seinem weiten Herzen auch unsere Seele berührt hat» und sich nie mit der Trennung der Konfessionen abgefunden habe. Bevor der Sarg Lehmanns mit Weihwasser besprengt wird, singt der Chor mit dem Bach-Choral «Jesus bleibet meine Freude» ein Stück evangelischer Kirchenmusik.

Die Beisetzung in der Westkrypta des Doms können die Besucher des Requiems nur ahnen. Allein die engsten Angehörigen Lehmanns folgen dem Sarg in die Bischofsgruft hinab. An den beiden Domtürmen flattern außen die Fahnen der Kirche mit Trauerflor – vielleicht nicht fröhlich, aber lebendig.