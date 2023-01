Ukraine erhält aus Europa deutsche Leopard-Panzer 

Berlin (dpa) – Deutschland wird der Ukraine moderne Leopard-2-Kampfpanzer liefern und dies auch Verbündeten wie Polen, Finnland oder den Niederlanden erlauben. Diese Länder hatten ebenfalls die Bereitschaft erklärt, der Ukraine Leopard zu liefern. Die USA wollen nach Berichten mehrerer US-Medien ihre Abrams-Panzer bereitstellen. 30 bis 50 Exemplare seien im Gespräch, berichtet die „New York Times“. Großbritannien hat 14 Challenger-Panzer bereits zugesagt. Der Leopard ist einer der modernsten und besten Kampfpanzer weltweit, der in 14 europäischen Staaten eingesetzt wird. Die Ukraine fordert seit Monaten Kampfpanzer westlicher Bauart für den Kampf gegen die russischen Angreifer.

In einem ersten Schritt will Deutschland 14 hochmoderne Leopard-2-Panzer liefern, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ziel sei es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen. Dafür würden auch europäische Partner Panzer zur Verfügung stellen. Die Bundesregierung werde dafür die entsprechenden Genehmigungen erteilen. Zu einem deutschen Kampfpanzerbataillon gehören üblicherweise 44 Leopard-2-Panzer. Es geht bei der Lieferung in die Ukraine also um insgesamt knapp 90 Panzer.

Zu dem Unterstützungspaket zählten auch Ausbildung, Logistik und Munition. Die Panzer sollen aus Bundeswehrbeständen kommen. „Diese Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.