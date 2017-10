Umfrage: Zustimmung zur EU wächst

Brüssel (dpa) - Kurz vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel wächst einer Umfrage zufolge die Zustimmung der Bürger zur Europäischen Union. Demnach denken 64 Prozent der Befragten, ihr Land habe von der EU-Mitgliedschaft profitiert, wie eine Erhebung des Europaparlaments am Mittwoch ergab. 2016 waren es noch 60 Prozent. In Deutschland betrug der Wert sogar 77 Prozent. Zudem sagten EU-weit 57 Prozent der Befragten, die EU-Mitgliedschaft ihres Landes sei grundsätzlich eine gute Sache.

Am Donnerstag kommen die 28 EU-Staats- und Regierungschefs in der belgischen Hauptstadt zusammen, um unter anderem über die Migrationspolitik und das Verhältnis zur Türkei zu beraten. Am Freitag ist der geplante EU-Austritt Großbritanniens Thema eines separaten Treffens der übrigen 27 EU-Chefs.