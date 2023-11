Umweltministerin fordert verstärkten Einsatz gegen Plastikmüll

Taicang (dpa/d.de) – Deutschlands Umweltministerin Steffi Lemke hat bei einem Besuch in China einen verstärkten Kampf gegen Plastikverschmutzung gefordert und dabei die Ergebnisse eine deutsch-chinesischen Umweltforums gelobt. „Unsere Ozeane versinken im Plastikmüll, Mikroplastik gefährdet unsere Gesundheit“, sagte Lemke. Man müsse „aus dieser Ex-und-hopp-Mentalität“ aussteigen, „weil das Verschmutzungsproblem viel zu groß geworden ist“. Sie forderte mehr Recycling, aber vor allem auch eine Begrenzung der Plastikproduktion.

Anlass für ihre Reise war das 7. deutsch-chinesische Umweltforum. Lemke verabredete dabei nach eigenen Angaben mit ihrem chinesischen Amtskollegen Huang Runqiu, die gute Kooperation zwischen Deutschland und China beim Umwelt- und Naturschutz zu vertiefen und auszubauen. Das deutsch-chinesische Umweltforum ist das wichtigste bilaterale Format beider Staaten in der Umweltpolitik und findet seit 2003 regelmäßig statt.