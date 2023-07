Umweltministerin Lemke: G20 haben besondere Verantwortung

Neu Delhi (dpa/d.de) - Nach Abschluss des G20-Treffens der Umweltministerinnen und Umweltminister in Indien hat Deutschlands Amtsinhaberin Steffi Lemke Beschlüsse zum Schutz der Ökosysteme und gegen die globale Plastikverschmutzung als „starkes Signal“ gewürdigt. „Zum ersten Mal erkennen die G20 die Bedeutung des Ozeans als Kohlenstoffsenke für den Klimaschutz an“, erklärte Lemke. Es sei gut, dass die G20-Staaten entschieden bei der Umsetzung der beschlossenen Vereinbarungen zum Schutz der Natur vorangehen und auch ein globales Plastikabkommen unterstützen. „Als G20 haben wir eine besondere Verantwortung.“

Die G20 bekannten sich unter anderem zur schnellen Umsetzung der globalen Umweltschutzvereinbarung von Montreal mit dem Ziel, 30 Prozent der Flächen an Land und auf See bis 2030 unter Schutz zu stellen. Die Bundesregierung zog insgesamt aber eine gemischte Bilanz des Treffens der Umwelt- und Klimaminister der führenden Industrie- und Schwellenländer. Von „Licht und Schatten“ sprachen das Bundesumweltministerium und das Auswärtige Amt in einer gemeinsamen Erklärung. Trotz vieler Extremwetterereignisse in vielen Teilen der Erde hätten sich die G20-Ministerinnen und -Minister nicht auf klare Vereinbarungen zum Klimaschutz verständigen können.

„Die G20 übernehmen nach wie vor nicht die Führungsrolle, die nötig ist, um das Pariser Abkommen konsequent und kraftvoll umzusetzen“, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesklimaschutzministerium, Stefan Wenzel. Er forderte unter anderem „mehr Dynamik in der globalen Energiewende“.