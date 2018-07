Unesco-Welterbestätten online

Quedlinburg (dpa) - Neuer Internet-Auftritt für die 44 deutschen Unesco-Welterbestätten: Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hat das Angebot am Mittwoch in Quedlinburg offiziell freigeschaltet, wie sein Ministerium mitteilte.



In deutscher und englischer Sprache bietet der gemeinsame Online-Auftritt einen strukturierten Überblick über die unterschiedlichen Stätten mit Karten zu Schwerpunkten wie Altstadtensembles, Industriekultur, Gärten und Landschaften. Zudem gibt es Hinweise zu Routen, auf denen die Welterbestätten entdeckt werden können. Nutzer finden auch Informationen zu Veranstaltungen wie Ausstellungen und Festen.

In Quedlinburg hat der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland seinen Sitz. Dessen Aufgabe ist es, die deutschen Welterbestätten bekannter zu machen. Die Adresse lautet: www.welterbedeutschland.de