Unterstützung bei Unesco-Reform

Berlin (dpa) - Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat die Nominierung der ehemaligen französischen Kulturministerin Audrey Azoulay zur neuen Generalsekretärin der UN-Kulturorganisation Unesco begrüßt. Er wünsche Azoulay «viel Kraft und Mut, die notwendigen Schritte anzugehen, um die Unesco zu reformieren», erklärte Gabriel dem Auswärtigen Amt zufolge. Deutschland habe sich «mit Audrey Azoulay auf eine Reformagenda verständigt» und ihr «volle Unterstützung» zugesichert.

Azoulay hatte sich am Freitag bei der Nominierung denkbar knapp mit 30 zu 28 Stimmen gegen den katarischen Kandidaten Hamad bin Abdulasis al-Kawari durchgesetzt. Nun muss die Unesco-Generalkonferenz am 10. November die Wahl Azoulays betätigen. Die 45-jährige Absolventin der französischen Elitehochschule ENA hat Verbindungen zur arabischen Welt: Ihre Familie stammt aus Marokko, ihr Vater ist Berater des marokkanischen Königs.

Gabriel erklärte: «Die Arbeit der Unesco macht man besser, indem man mit klarem Kompass daran arbeitet, dass die Unesco ihre Aufgaben zum internationalen Kulturaustausch und Kulturgutschutz wirksam erfüllt.» So wolle man an der «Weltvernunft» mitarbeiten, die der damalige sozialdemokratische Bundeskanzler «Willy Brandt in seiner Rede vor der Unesco vor mehr als 40 Jahren angemahnt» habe.