Unterstützung für Erdbebenopfer in Türkei läuft weiter

Berlin (d.de) - Die Erdbeben im Februar 2023 zählen zu den schlimmsten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre. Mehr als 57.000 Menschen starben, mehr als 120.000 wurden verletzt. Auch sechs Monate nach der Katastrophe leben hunderttausende Menschen in Notunterkünften wie Zelten oder Containerbauten. Nahrung und medizinische Versorgung sind in vielen Regionen weiterhin knapp. Die Versorgung mit sauberem Wasser ist nach wie vor eine große Herausforderung. Besonders traumatisierte Kinder und Jugendliche kämpfen mit den Folgen der Erdbeben, zudem haben weiterhin viele Schulen geschlossen.

Deutschland hat für die Menschen in der Türkei und in Syrien dieses Jahr fast 240 Millionen Euro Hilfe zugesagt. Die Hilfe umfasst die Kosten für Such- und Bergungsteams, die unmittelbar nach der Katastrophe zum Einsatz kamen, für humanitäre Hilfe, zum Beispiel der Verteilung von Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Medikamenten und für längerfristige Unterstützung für die Menschen in Not. Dabei hat die Bundesregierung die besonderen Bedarfe von Frauen und Mädchen gemeinsam mit UN WOMEN im Blick. Denn Krisen haben unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer. Frauen und Mädchen brauchen zum Beispiel besonderen Schutz, wenn es an Privatsphäre und Sicherheit in Gemeinschaftsräumen mangelt.