Verbraucher in bester Kauflaune

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Verbraucher sind weiterhin in Kauflaune: Pünktlich zur heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts hat sich nach zwei leichten Rückgängen in Folge das Konsumklima stabilisiert, wie das Marktforschungsunternehmen GfK (Nürnberg) am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Der monatliche GfK-Konsumklimaindex für Dezember lag wie im November bei 10,7 Zählern. «Dies ist vor allem vor dem Hintergrund des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts eine gute Nachricht», erklärten die Marktforscher.

Für Weihnachtsgeschenke wollen die Menschen in Deutschland im Schnitt 278 Euro ausgeben - und damit nur 2 Euro weniger als im vergangenen Jahr. Wie in den Vorjahren wollen neun von zehn Verbrauchern zum Fest etwas verschenken: vor allem Bücher, Spielwaren und Bekleidung.