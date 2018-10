Verleger ehren Merkel

Berlin (dpa) - Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) ehrt Angela Merkel mit einem Preis für Führungsqualitäten. Die Goldene Ehren-Victoria für politisches Leadership soll die deutsche Bundeskanzlerin am 5. November in Berlin erhalten. Überreicht wird die Trophäe durch Königin Rania von Jordanien, wie der VDZ am Montag mitteilte.

«Preisträgerin und Laudatorin machen die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und gegenseitiger Wertschätzung in diesen herausfordernden Zeiten besonders deutlich», erläuterte VDZ-Präsident Rudolf Thiemann. «In der Zusage, auf die Bundeskanzlerin zu sprechen, kommen auch die internationale Anerkennung ihrer Leistungen für eine pluralistische Gesellschaft, geprägt von Meinungsfreiheit und freier Presse zum Ausdruck.»