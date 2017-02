Waage am Schloss

Berlin (dpa) - Das Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin soll nun doch wie geplant gebaut werden. Darauf verständigten sich die Fraktionsspitzen von Christ- und Sozialdemokraten am Dienstag, wie beide Seiten mitteilten. Erst im vergangenen April hatte der Haushaltsausschuss die Mittel für das Projekt gestoppt - wegen einer absehbaren Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro.

Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer und der kulturpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marco Wanderwitz, erklärten am Dienstag: «Das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin kommt so, wie vom Deutschen Bundestag 2007 und 2008 beschlossen.»

Sozialdemokraten-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte: «Wir wollen, dass der Entwurf "Menschen in Bewegung" Wirklichkeit wird neben dem Schloss in Berlin am vorgesehenen Platz.» Die Baugenehmigung sei bereits erteilt, nun müsse die Finanzierung freigegeben werden.

Das Denkmal in Form einer begehbaren Waage neben dem rekonstruierten Schloss soll an die friedliche Revolution in Ostdeutschland und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Das hatte der Bundestag mit zwei Plenarentscheidungen 2007 und 2008 beschlossen.

«Ich glaube, dass wir 27 Jahre nach der Deutschen Einheit mit einem solchen Denkmal zeigen können, dass Menschen Demokratie erkämpfen, Demokratie verteidigen können», sagte Oppermann. Auf die Frage, warum es nun eine neuerliche Kehrtwende gebe, antwortete er: «Das ist ja eine Wippe, eine Waage, die in Bewegung ist. "Menschen in Bewegung" heißt das Denkmal, nun ist es wieder zurückgekippt.»