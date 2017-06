Was wirklich glücklich macht

Berlin (dpa) - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist einer repräsentativen Umfrage zufolge mit ihrem Leben ziemlich zufrieden. Dazu tragen maßgeblich Kinder und Freiheiten im Job bei, wie eine am Mittwoch in Berlin vorgestellte Studie der Universität St. Gallen zeigt. Auch wer in der Freizeit das Diensthandy mal ausschaltet und nicht an die Arbeit denkt, fühlt sich besser.

Für fast jeden Zweiten entspreche das Leben weitgehend den Idealvorstellungen, sagte Studienleiter Stephan Böhm. Weitere 34 Prozent stimmten dieser Aussage zumindest teilweise zu. Die Studie entstand im Auftrag der Krankenkasse Barmer GEK in Kooperation mit der Zeitung «Bild am Sonntag».

Besonders wichtig sei ein familiärer Anker, sagte Böhm. Menschen mit Kindern seien im Schnitt zufriedener mit dem Leben. Auch die Arbeit trägt der Studie zufolge in hohem Maße zur Zufriedenheit bei. Positiv bewertet werden flexible Zeiten, eine gute Beziehung zum Chef und die Möglichkeit, viel eigenständig zu entscheiden.

Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sagte, viele Eltern belaste nicht einmal so sehr die Länge der Arbeitszeit, sondern die Organisation. «Wir haben festgestellt, dass manchmal die halbe Stunde am Morgen das wichtige ist», erläuterte sie - um etwa Kinder in die Kita zu bringen.