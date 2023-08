Weltgrößte Videospielmesse Gamescom in Köln eröffnet

Köln (dpa) - Die weltgrößte Computerspiel-Messe Gamescom hat am Dienstagabend in Köln begonnen. Bei einer Show in der Domstadt stellten die Veranstalter eine Reihe neuer Games vor, in denen die Protagonisten als Soldaten, Ritter oder Science-Fiction-Krieger gegen Schurken und Monster antreten. Die „Opening Night Live“ ist unter Games-Fans ein großes Event, im vergangenen Jahr hatte die Live-Show im Internet nach Veranstalterangaben 13 Millionen Aufrufe.

Am Mittwoch öffnete die Gamescom ihre Türen für Fachpublikum, Journalisten, von Donnerstag bis Sonntag für alle Interessierten. 2022 hatte die Gamescom 265.000 Besucherinnen und Besucher. Die Ausstellerzahl hat sich von 1.135 auf 1.227 aus 63 Staaten erhöht. Die Ausstellungsfläche ist um 10.000 auf 230.000 Quadratmeter gestiegen. Als Besucher aus der Politik werden Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet.