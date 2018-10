Weltgrößter Raumfahrtkongress

Bremen (dpa) - Der nach Veranstalterangaben weltgrößte Raumfahrtkongress ist in Bremen gestartet. Mehr als 6000 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kamen am Montag zur Eröffnung des International Astronautical Congress (IAC). «Wir betreten eine neue Ära der Raumfahrt», sagte der Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek. Die Digitalisierung und die Gründung von New-Space-Firmen veränderten die Branche. Doch auch in Zukunft bleibe die Raumfahrt eine multinationale Angelegenheit - und trotz der Brexit-Pläne sollten die Briten dabei weiterhin mit den anderen europäischen Ländern zusammenarbeiten.

Der IAC fand 2003 das letzte Mal in Deutschland statt, damals auch in Bremen. So viele Teilnehmer wie in diesem Jahr seien seit der Gründung noch nie gekommen, sagte der Präsident der International Austronautical Federation, Jean-Yves Le Gall. Bis Freitag sind mehr als 2000 Vorträge und Diskussionsrunden geplant. Forschungseinrichtungen und Unternehmen präsentieren ihre Innovationen an zahlreichen Messeständen. Im nächsten Jahr soll der IAC anlässlich des 50. Jubiläums der ersten Mondlandung in Washington ausgerichtet werden.