Weltklimakonferenz in Bonn eröffnet

Bonn (dpa) - Die Weltklimakonferenz hat am Montag in Bonn begonnen. Das Treffen ist mit rund 25 000 erwarteten Teilnehmern die größte zwischenstaatliche Konferenz, die es je in Deutschland gegeben hat. Die Konferenz soll den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben. Es geht um die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Geplant ist, möglichst konkrete Textvorschläge zu erarbeiten, die dann bei der nächsten Weltklimakonferenz im kommenden Jahr in Polen verabschiedet werden können.

UN-Klimachefin Patricia Espinosa sagte in ihrer Eröffnungsrede, 2017 werde wahrscheinlich zu den drei heißesten der bisher gemessenen Jahre gehören. «Wir müssen jetzt handeln», forderte sie. Frank Bainimarama, Premierminister der Republik Fidschi und Vorsitzender der Konferenz, betonte, das in Paris gegebene Versprechen müsse gehalten werden.

Erwartet werden Klimapolitiker, Wissenschaftler und Aktivisten. Auch Staats- und Regierungschefs haben sich angekündigt, etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel. Zudem sind eine Reihe Prominenter am Rhein zu Besuch, so der ehemalige amerikanische Vizepräsident Al Gore und der frühere kalifornische Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Die Konferenz steht dabei unter dem Eindruck des angekündigten Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen.

Die Bonner Konferenz läuft bis zum 17. November. Die Präsidentschaft hat Fidschi inne - dem Rotationsprinzip zufolge war ein Land aus Asien an der Reihe. Deutschland ist «technischer Gastgeber», zumal das UN-Klimasekretariat seinen Sitz in Bonn hat.

Die Bundesrepublik werde weitere 50 Millionen Euro in den sogenannten Anpassungsfonds der Vereinten Nationen einzahlen, kündigte Ministerin Hendricks an.

Bisher hatte Deutschland schon 190 Millionen Euro in den Fonds eingebracht. «Wir senden damit ein klares Signal», sagte Hendricks, die bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend weiter als Umweltministerin im Amt ist. «Deutschland steht den Menschen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, solidarisch bei.»