Wenders-Premiere in Cannes

Cannes (dpa) - Was denkt der Papst über aktuelle Fragen und Themen wie Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit? Antworten darauf gibt der neue Film von Wim Wenders - die Dokumentation des Regisseurs feierte am Sonntagabend Premiere beim Filmfestival Cannes. Der 72-Jährige stellte «Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes» über die Ideen und Überzeugungen des Papstes vor und wurde vom Premierenpublikum bejubelt. Das Werk lief nicht im Wettbewerb, sondern wurde als Sondervorführung gezeigt. Es kommt Mitte Juni in die deutschen Kinos.

«Das Rückgrat des Filmes bilden vier lange Interviews mit Papst Franziskus, in denen er auf aktuelle Fragen zu globalen Themen antwortet», heißt es in den Produktionsnotizen. Dank einer besonderen Kameratechnik spreche der Papst dabei sozusagen «mit jedem von uns», «von Angesicht zu Angesicht».

Wenders verbindet mit dem Filmfest Cannes eine lange Geschichte: 1984 gewann er mit «Paris, Texas» die Goldene Palme, den wichtigsten Preis des Festivals. 1987 folgte mit «Der Himmel über Berlin» die Auszeichnung für die beste Regie, 1993 der Große Preis der Jury für «In weiter Ferne, so nah!». Zuletzt war er mit der Doku «Das Salz der Erde» über den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado im Jahr 2014 an der Croisette.

Das Festival endet am 19. Mai. Dann werden die Auszeichnungen von einer internationalen Jury unter Vorsitz der australischen Schauspielerin Cate Blanchett verliehen.