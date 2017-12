Wenige haben Angst vor Anschlägen

Berlin (dpa) - Die große Mehrheit der Deutschen lässt sich nicht durch Terrorangst von einem Bummel über den Weihnachtsmarkt abhalten.

60,8 Prozent wollen genauso häufig wie im Vorjahr Weihnachtsmärkte besuchen, wie eine repräsentativen Umfrage ergab. Das Meinungsforschungsinstitut Civey hatte im Auftrag der Online-Portale der Funke-Mediengruppe mehr als 5000 Menschen befragt.

Einige wenige Befragte (3,8 Prozent) sagten, dass sie trotz des Anschlags in Berlin vor knapp einem Jahr sogar eher häufiger oder viel häufiger einen Besuch planen. Hingegen gaben 17 Prozent der Deutschen an, dieses Jahr eher seltener (10,1 Prozent) oder gar nicht mehr (6,9 Prozent) auf einen Weihnachtsmarkt gehen zu wollen.

Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Attentäter mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast, hatte zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt.