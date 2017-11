Wie baut man eine Koalition?

Berlin (dpa) - Union, FDP und Grüne sind dabei auszuhandeln, wie das erste deutsche Jamaika-Bündnis auf Bundesebene aussehen könnte. Ein Überblick über die wichtigsten Schritte und Begriffe:

Was sind Sondierungsgespräche?

Darin loten Unterhändler aus, welche Kompromisse möglich sind und ob es sich lohnt, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Namensgeberin ist die Sonde. Heute heißen so vor allem Geräte in der Medizin oder der Weltraumforschung. Früher stand Sonde für Lot oder Senkblei.

Und was sind Koalitionsverhandlungen?

Der nächste Schritt nach den Sondierungen. Da geht es ans Eingemachte, an die Details. Alle Teilnehmer haben dann das erklärte Ziel, einen Koalitionsvertrag auszuhandeln. In der Regel bereiten Fachleute auf Arbeitsebene Papiere vor, die Entscheidungsgruppen müssen das dann absegnen. Am Ende steht, wenn es gut geht, ein Koalitionsvertrag.

Was steht im Koalitionsvertrag?

Darin werden die Projekte der Koalition für die kommenden vier Jahre festgehalten.

Und wer handelt das alles aus?

Die sogenannten Delegationen, also die Unterhändler-Gruppen der Parteien. Sondieren werden Parteichefs, Generalsekretäre, Fraktionschefs, Spitzenkandidaten aus dem Wahlkampf sowie einige Minister aus Bund und Ländern, Ministerpräsidenten und Fachpolitiker. Es gibt Kernteams für die kleinen Runden. Bei Treffen in großer Runde kommen mehr als 50 Leute zusammen. Für die Koalitionsverhandlungen können die Parteileute auch Fachwissen von außen holen - zum Beispiel Experten aus den Ministerien.

Wo treffen sich die Unterhändler?

Erst mal in der Parlamentarischen Gesellschaft neben dem Reichstag. Das ehemalige Reichspräsidentenpalais ist neutraler Boden in Berlin, sozusagen die Schweiz der deutschen Politik. Die Gesellschaft will als Club der Abgeordneten Gesprächskultur und Vertrauen stärken - über Parteigrenzen hinweg. Die Öffentlichkeit darf nicht hinein. Drinnen ist viel Platz für Gespräche in nobel-gediegener Atmosphäre. Einen Garten zum Durchatmen und stille Nebenräume gibt es auch.