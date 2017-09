Wie man in den Bundestag kommt

Berlin (dpa) - Zwei Wege führen in der Regel in den Bundestag: über das Direktmandat oder den Listenplatz. Mancher Kandidat ist für den Einzug ins Parlament doppelt abgesichert. Aber was heißt das überhaupt?

DIREKTMANDAT: Deutschland hat 299 Wahlkreise, aus denen jeweils ein Vertreter nach der Wahl in den Bundestag einzieht. Dieser wird direkt über die Erststimme gewählt. Einfaches Prinzip: Wer von den Stimmberechtigten im Wahlkreis die meisten Kreuze erhält, kommt ins Parlament.

Im Kampf um die Erststimme können Vertreter von Parteien und Wählergruppen, aber auch Einzelbewerber antreten. Wenn ein Bewerber in seinem Wahlkreis nicht siegt, gibt es noch die Chance, dass er über die Landesliste seiner Partei in den Bundestag einzieht – aber nur, wenn er dort von seinen Leuten aufgestellt wurde. Ein Erststimmengewinner hat bei der Sitzvergabe Vorrang vor Parteikollegen von der Landesliste.

LISTENPLATZ: In jedem Bundesland wählen Parteitage vor einer Wahl ihre Kandidaten in einer bestimmten Rangfolge auf eine Liste. Sie ist im Zusammenhang mit der Zweitstimme bei der Bundestagswahl wichtig. Damit eine Partei ins Parlament einziehen kann, müssen ihr bundesweit mindestens fünf Prozent der Wähler ihre Zweitstimme geben. Diese entscheidet über die Sitzverhältnisse im Bundestag. Grundsätzlich gilt: Wenn einer Partei in einem Bundesland mehr Parlamentssitze zustehen, als sie über die Erststimme Direktmandate geholt hat, kommen die Listenkandidaten zum Zug. Bewerber, die dann weiter oben auf der Liste stehen, haben bessere Chancen auf einen Einzug in den Bundestag.