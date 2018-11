Wiederentdeckung von Kunstschätzen

Hamburg (dpa) - Das Bündnis «Kunst auf Lager» beendet nach fünf Jahren seine gemeinsame finanzielle Unterstützung von Museen in Deutschland bei der Wiederentdeckung ihrer Kunstschätze aus Depots und Archiven. In dem Zeitraum haben die Stiftungen mehr als 26 Millionen Euro in 292 Förderprojekte investiert, wie das Bündnis berichtete. Außerdem habe das Bundesministerium für Bildung und Forschung 41 Forschungsvorhaben zu der Thematik mit mehr als 30 Millionen Euro bedacht. Ziel des Bündnisses war es, Kunstobjekte vor dem Verfall zu retten, sie digital zu erfassen und zugänglich zu lagern, damit sie letztlich der Öffentlichkeit wieder präsentiert werden können.

«Das Depot ist der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Museums», sagte Sebastian Giesen von der Hermann Reemtsma Stiftung am Montag in Hamburg. Geschätzt befänden sich 90 Prozent der Museumsbestände im Depot, ein Zehntel würde in Schausammlungen gezeigt. «Wir fordern die öffentliche Hand auf, zu seinem Eigentum zu stehen und die Rahmenbedingungen für die Museen zu verbessern», lautete der Schlussappell des Bündnisses vor allem an die Adresse von Städten und Kommunen. Zwar würden die einzelnen Stiftungen nicht ihre Museumsförderungen einstellen, «aber mehr von den Trägern fordern», sagte Giesen.

Giesen erklärte auch, warum das Bündnis nun seine Arbeit beendet: «Wir können als Stiftungen nicht dauerhaft öffentliche Aufgaben übernehmen», sagte er. Die von ihm vertretene Hermann Reemtsma Stiftung war seit Anfang 2014 mit 12 weiteren Stiftungen Partner in dem Bündnis.