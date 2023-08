Wirtschaftsminister begrüßt Bau von Chipfabrik in Dresden

Berlin (dpa) - Der geplante Bau einer Fabrik des taiwanischen Chipkonzerns TSMC in Dresden wird nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wesentlich zur Versorgung Deutschlands und Europas mit Halbleiterchips beitragen. Die Investitionsentscheidung zeige, dass Deutschland ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Standort, gerade auch bei Schlüsseltechnologien wie der Mikroelektronik sei, so Habeck. „Eine robuste heimische Halbleiterproduktion ist von besonderer Bedeutung für unsere globale Wettbewerbsfähigkeit, denn Halbleiter halten unsere Welt am Laufen und machen die Transformation hin zur Klimaneutralität erst möglich“, betonte Habeck.

TSMC hatte zuvor bekannt gegeben, ein für zehn Milliarden Euro ein Halbleiterwerk mit 2000 Arbeitsplätzen in Dresden errichten zu wollen. Das Werk wird gemeinsam mit Bosch, Infineon und dem niederländischen Konzern NXP gebaut. Die europäischen Partner halten jeweils zehn Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen „European Semiconductor Manufacturing Company“ (ESMC), TSMC 70 Prozent. Der Produktionsstart wird für 2027 angestrebt. Der Bau wird wie international üblich von einem massiven staatlichen Subventionspaket unterstützt. Erst im Mai hatte der deutsche Konzern Infineon mit dem Bau einer fünf Milliarden Euro teuren Chipfabrik in Dresden begonnen. Der US-Konzern Intel baut in Magdeburg Chipfabriken für 30 Milliarden Euro.