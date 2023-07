Wirtschaftsminister Habeck für engere Zusammenarbeit mit Indien

Berlin/Neu Delhi (dpa) – Deutschlands Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck strebt eine engere Zusammenarbeit Deutschlands mit Indien an. Indien sei mit über 1,4 Milliarden Menschen mittlerweile das einwohnerstärkste Land der Welt und damit ein starker Wachstumsmarkt im indopazifischen Raum, erklärte Habeck anlässlich einer dreitägigen Reise nach Indien. „Die Reise steht damit auch im Zeichen von mehr Resilienz und mehr Diversifizierung. Eine engere Zusammenarbeit gerade bei erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff birgt viel Potenzial für beide Seiten und kann unsere Resilienz und Wirtschaftssicherheit erhöhen.“

Habeck führt unter anderem in der indischen Hauptstadt Neu Delhi Gespräche mit Regierungsvertretern. Am Samstag wird der Minister am G20-Energieministertreffen in Goa teilnehmen. Indien hat derzeit die G20-Präsidentschaft inne.

Zu einem mehrtägigen Besuch in Indien ist auch Deutschlands Arbeitsminister Hubertus Heil. Er wirbt dabei unter anderem um Fachkräfte. Er wird zudem am G20-Gipfel der Arbeitsminister in Indore im Bundesstaat Madhya Pradesh teilnehmen.