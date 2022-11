Wirtschaftsweise erwarten 2023 leichte Rezession

Berlin (dpa) - Die Wirtschaftsweisen, ein Beratergremium der deutschen Regierung, erwarten 2023 vor allem wegen der Energiekrise einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Der Sachverständigenrat rechnet in seinem vorgelegten Jahresgutachten damit, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent schrumpft. Für 2022 rechnen die Wirtschaftsweisen mit einem Wachstum um 1,7 Prozent. Die Inflationsrate sehen sie bei 8 Prozent in diesem Jahr und 7,4 Prozent im kommenden Jahr.

Die Energiekrise und die Inflation belasteten die Haushalte und die Unternehmen in Deutschland schwer, meinen die Wissenschaftler. Seit Mitte des Jahres führten die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise zu immer stärkeren Kaufkraftverlusten und dämpften den privaten Konsum. Gleichzeitig belaste die Energiekrise die Produktion, insbesondere in den energieintensiven Industriezweigen. Die globale Abkühlung schwäche die Exportnachfrage.