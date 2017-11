«Wirtschaftsweise»: Gute Konjunktur

Berlin (dpa) - Die «Wirtschaftsweisen» haben die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden und im kommenden Jahr deutlich nach oben revidiert.

Die Experten erwarten für das Jahr 2017 jetzt ein Wachstum von 2,0 Prozent, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Im Frühjahr hatten sie noch 1,4 Prozent vorhergesagt. Für das nächste Jahr wurde die Prognose von bisher 1,6 Prozent auf 2,2 Prozent angehoben. Die Ökonomen warnen angesichts dieser Entwicklung vor einer Überhitzung der Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer Überauslastung.

Zeit, um auch die Steuerzahler und Arbeitnehmer zu entlasten, raten die Wirtschaftsweisen.

Die künftige Bundesregierung wird Prognosen zufolge einen finanziellen Spielraum für Steuersenkungen und andere Ausgaben von gut 30 Milliarden Euro haben. Ganz genau wissen das die Politiker am Donnerstag - dann werden die Ergebnisse der diesjährigen Steuerschätzung bekanntgegeben.