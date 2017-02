WM-Gold mit Mega-Vorsprung

Lahti (dpa) - Die Bundestrainer Werner Schuster und Andreas Bauer umarmten sich nach der Demonstration deutscher Skisprung-Stärke, ihr überragendes Gold-Quartett klatschte sich herzlich ab: Souverän verteidigten Carina Vogt, Svenja Würth, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger den Weltmeister-Titel im Mixed-Wettbewerb und sorgten damit für das vierte Gold der deutschen WM-Mannschaft sowie die achte Medaille von Lahti. Damit hat das DSV-Team bereits bei Halbzeit der Titelkämpfe so viel Edelmetall wie vor zwei Jahren am Ende der Weltmeisterschaften in Schweden.

Was am Sonntagabend auf der Normalschanze von Lahti passierte, war außergewöhnlich. Die vier deutschen Springer schafften in allen acht Sprüngen Bestweiten ihrer Gruppen. Am Ende hatte die Mannschaft sagenhafte 36,3 Punkte Vorsprung vor dem mit Silber dekorierten österreichischen Team um Einzelweltmeister Stefan Kraft.

«Es war ein unglaublicher Abend», sagte Damen-Trainer Andreas Bauer. Sein Kollege Werner Schuster hatte nicht mit so einer Demonstration gerechnet. «Mir war klar, dass es sehr eng werden könnte. Aber alle vier haben eine Top-Leistung geboten», betonte der Coach.

Vogt krönte sich wie vor zwei Jahren in Falun zur Doppelweltmeisterin und hat nun vier Titel neben dem Olympiasieg gewonnen. «Es ist cool, dass ich das so runtergebracht habe», sagte die Degenfelderin und bekam höchstes Lob von Schuster: Ich bin total beeindruckt von ihr. Ich habe schon einige Wettkämpfe von ihr gesehen, aber dieser war der Beste, einfach weltmeisterlich.»

Mit ihren Flügen schaffte sie die Grundlage für den nie in Gefahr geratenen Erfolg. Und die anderen zogen nach. Würths weite Flüge gaben auch den Männern Motivation. Als Wellinger als letzter Springer auf dem Balken saß, feierten die anderen bereits. «Für ihn ist es ein gutes Training für die Großschanze. Auch da muss er Verantwortung tragen», betonte Schuster.

Ohne den wegen eines Kreuzbandrisses fehlenden Frontmann Severin Freund hatten Wellinger und Eisenbichler den deutschen Skispringern bereits am Samstag auf der Normalschanze das erste Doppel-Podium seit 1999 beschert, als Martin Schmitt und Sven Hannawald auf der Großschanze Gold und Silber holten. «Ich freue mich riesig. Die Jungs haben das super gemacht. Das ist ein fantastischer Tag und eine Riesengeschichte, hier mit zwei Medaillen rauszugehen», sagte Schuster. «Man hat gesehen: Das deutsche Skispringen funktioniert.»

Wellingers Leistung überraschte niemanden, hatte der Team-Olympiasieger seit Mitte Januar doch achtmal auf dem Weltcup-Podium gestanden. Zum ersten deutschen WM-Titel auf dem kleinen Bakken seit 1989, als Jens Weißflog an gleicher Stätte triumphierte, fehlten dem 21-Jährigen nur 2,1 Punkte. «Das ist hammergeil», sagte Wellinger nach Sprüngen auf 96,5 und 100 Meter über sein erstes WM-Edelmetall. «Die Medaille bekommt einen besonderen Platz», kündigte er an.

Ähnlich war die Stimmungslage bei Eisenbichler, der in seiner Karriere zuvor erst einmal auf dem Podium gestanden hatte. «Es ist schon extrem: Mein zweiter Podestplatz überhaupt ist gleich eine WM-Medaille», stellte der 25-Jährige fest. Nach seinem ersten Versuch auf 95 Meter hatte er sich als Halbzeit-Sechster kaum noch Chancen auf Edelmetall ausgerechnet. «Ich hatte schon mit dem Wettbewerb abgeschlossen», berichtete Eisenbichler. Doch dann flog er auf die Tagesbestweite von 100,5 Metern - und noch an drei Rivalen vorbei. «Dieser Erfolg bedeutet mir extrem viel», sagte der Bayer.