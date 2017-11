WM-Trikot für 2018 präsentiert

Berlin (dpa) - Zu modernen Tanzeinlagen und hippen Klängen haben die 24 aktuellen Fußball-Nationalspieler das Trikot für die WM 2018 präsentiert. Toni Kroos und Co. liefen am Dienstagabend in Berlin in der Location «THE BASE» von DFB-Ausrüster Adidas auf die Bühne. Das traditionell weiße Shirt mit grauem Zackenmuster wurde erstmals live vorgeführt. Bereits am Montag war es im Internet zu sehen. «Es gefällt mir sehr gut, es hat Parallelen zum Trikot von 1990. Ich hoffe, es wird so ein Erfolgstrikot wie 1990 bei der WM», sagte Bundestrainer Joachim Löw nach der Show.

Auch Verteidiger Mats Hummels griff die Erinnerung an den vorletzten WM-Sieg vor 27 Jahren in Rom auf. «Die 90er Komponente bringt Spannung und auch ein bisschen Druck», sagte der Bayern-Profi. «Jetzt muss es nur noch erfolgreich getragen werden.»

Erstmals in einem Länderspiel wird das Trikot am Freitag (21.00 Uhr/ZDF) beim Klassiker im Londoner Wembleystadion gegen England getragen. «Das ist ein absolut passender Rahmen. Besser geht es nicht, das Trikot erstmals auszuführen», sagte Hummels. Nach der Präsentation traten die Nationalspieler gegen Jugendliche in Fußball-Käfigen in verschiedenen Street-Soccer-Disziplinen an.