Zeitreise durch die Musikgeschichte

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg hat ein neues Komponistenquartier: Mit Ausstellungen zu Fanny und Felix Mendelssohn sowie Gustav Mahler ist das Museum nun komplett. Neben dem Brahms-Museum, das bereits seit 1971 existiert, gibt es in der historischen Peterstraße in der Nähe des Michels nun Ausstellungen zu sieben Komponisten, deren Leben und Werk mit der Stadt verbunden ist. «Wir möchten das musikhistorische Gedächtnis der Stadt lebendig halten, bewahren und Menschen dafür begeistern», sagte Kuratorin Rita Strate am Mittwoch (23. Mai) in Hamburg. Bereits 2015 eröffneten Ausstellungen zu den Barock-Musikern Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach und Johann Adolf Hasse.

Die Schirmherrschaft für das Komponistenquartier hat Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano übernommen. Originale Libretti und Noten, Instrumente, Konzertprogramme und Briefe geben Einblicke in die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Komponisten. Grafiken und Wandtexte stellen Bezüge zur Stadtgeschichte her, zeigen politische Hintergründe und machen musikstilistische Entwicklungen nachvollziehbar. Audiostationen bieten Klangbeispiele und Videoclips. Neben einem Hammerflügel, auf dem die Mendelssohn-Geschwister spielten, ist auch ein automatisches Klavier zu sehen und ein Fahrrad, mit dem Gustav Mahler am liebsten durch die Stadt fuhr.

Eine Wand mit Gemälden zeigt den Kosmos, in dem die Geschwister Fanny (1805-1847) und Felix Mendelssohn (1809-1847) in Hamburg aufwuchsen: Bildnisse von Vorbildern wie Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Johann Wolfgang von Goethe sind zu sehen. Drückt der Besucher die entsprechende Nummer auf einem Touchscreen, erfährt er mehr über die jeweiligen Beziehungen zueinander. «Fanny war bestimmt genauso talentiert wie ihr Bruder, aber in der damaligen Gesellschaft wurden Frauen ausgebremst», sagte Manfred Bullinger, Mitglied im Vorstand des Komponistenquartier. Später floh die jüdische Familie aus der französisch besetzten Hansestadt nach Berlin.

Der österreichische Dirigent und Komponist Gustav Mahler (1860-1911) gestaltete als Erster Kapellmeister des Hamburger Stadt-Theaters zwischen 1891 und 1897 maßgeblich das hanseatische Musikleben. Als «Wegbereiter der Moderne» verhalf er dem Haus an der Dammtorstraße zu internationalem Ruhm. «Im kleinen Michel ließ er sich 1897 taufen. Eine Voraussetzung, um in Wien Karriere zu machen», sagte die Musikexpertin Beatrix Borchard. Ein Gemälde von Max Oppenheimer zeigt Mahler als Dirigent der Wiener Philharmoniker, außerdem wurde in der Ausstellung ein Komponierhäuschen nachgebaut. «Um dem Lärm der Stadt zu entfliehen, ist Mahler häufig nach Tirol gereist, um Stille und Inspiration zu finden», sagte Kuratorin Strate.

Angestoßen hat das Komponistenquartier die

Carl-Toepfer-Stiftung, die die Räumlichkeiten bereitstellt und einen

Großteil der Investitionen übernommen hat. «Wir sind nicht spektakulär», sagte Vorstandsmitglied Bullinger. «Aber wir hoffen, Hamburg als Musikstadt weiter voranzubringen.» Immerhin soll es ab Sommer auf der Ticketrückseite für die Plaza der Elbphilharmonie einen Hinweis auf das Komponistenquartier geben.