Zwei Nominierungen für Deutschland

New York (dpa) - Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Im vergangenen Jahr war Deutschland gleich fünfmal nominiert gewesen. Am Ende waren Schauspielerin Christiane Paul als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im ARD-Film «Unterm Radar» sowie die Teams hinter der RTL-Serie «Deutschland 83» und dem SWR-Dokumentarfilm «Krieg der Lügen» erfolgreich.

In diesem Jahr gehen die Schauspielerin Sonja Gerhardt (28) und die Miniserie «Familie Braun» für Deutschland in das Rennen um einen International Emmy. Gerhardt wurde für ihre Rolle in der ZDF-Trilogie «Ku'damm 56» als beste Schauspielerin nominiert, wie die Veranstalter am Mittwoch in New York mitteilten. Ihre Konkurrentinnen stammen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Die ebenfalls im ZDF gezeigte Serie «Familie Braun» muss sich in der Kategorie «beste Miniserie» gegen Konkurrenten aus Argentinien, Kanada und Brasilien durchsetzen.

Die Auszeichnungen werden am 20. November in New York vergeben.