Zweites deutsches LNG-Terminal nimmt Betrieb auf

Lubmin (dpa) - Erst das niedersächsische Wilhelmshaven, nun Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern – Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet am Samstag das zweite deutsche Terminal zum Import von Flüssigerdgas (LNG). Zur Übergabe der letzten ausstehenden Genehmigung an die Betreiber werden auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwartet.

Wie das Terminal in Niedersachsen steht die Lubminer Anlage für die Bemühungen Deutschlands, Alternativen zu schaffen für ausbleibende russische Gaslieferungen. Die Terminals stehen ebenso für das hohe Tempo, das die Verantwortlichen beim Aufbau einer eigenen deutschen Import-Infrastruktur für Flüssigerdgas an den Tag gelegt haben. Innerhalb von Monaten wurden die Terminals geplant, genehmigt und gebaut.