Bundespräsident regt Gedenkstätte für Friedliche Revolution an

Potsdam (dpa) - Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Einrichtung einer Gedenkstätte für die Friedliche Revolution in der DDR angeregt. „Wenn es denn so ist, dass uns die Friedliche Revolution auch heute Ermutigung sein kann, dann schaffen wir doch eine Stätte, die an diesen Mut erinnert“, sagte Steinmeier am Samstag bei den zentralen Einheits-Feierlichkeiten in der brandenburgischen Hauptstadt Potsdam.

Schon heute gebe es viele Orte des Gedenkens seit der Wiedervereinigung. Aber brauche Deutschland nicht auch einen „herausgehobenen Ort“, der mehr als ein Denkmal sei, der an die Freiheits- und Demokratieimpulse der Friedlichen Revolutionäre erinnere?, fragte der Bundespräsident. „Einen Ort, der daran erinnert, dass die Ostdeutschen ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen und sich selbst befreit haben?“ Die Friedliche Revolution habe eine Diktatur zu Fall gebracht, sagte Steinmeier. „Das ist eine Sternstunde, die jedenfalls auf ewig Platz haben wird in der deutschen Demokratiegeschichte.“