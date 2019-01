News: Heute in Deutschland

Wölfe: Landwirte und Waldbesitzer wollen Zonen

Berlin (dpa) - Landwirte, Jäger und Waldbesitzer fordern wolfsfreie Zonen in Deutschland. Demnach sollen in sogenannten Ausschlussarealen territoriale Wolfsrudel nicht geduldet werden, wie das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) am Mittwoch mitteilte. Dazu gehörten etwa städtische Bereiche und Gebiete mit intensiver Weidetierhaltung. Im AFN haben sich unter anderem Forsteigentümer, Fischer und Reiter zusammengeschlossen. Auch der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Deutsche Jagdverband (DJV) sind Mitglied.