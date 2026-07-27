„Ein Angriff auf unsere Gesellschaft“

Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin endete mit einem mutmaßlichen Terroranschlag. Nach der Abschlusskundgebung raste ein Kleintransporter in eine Menschenmenge. Eine Frau wurde getötet, 29 Menschen verletzt. Nach Angaben der Ermittler griff der mutmaßliche Täter anschließend weitere Menschen mit einer Stichwaffe an. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einem „Angriff auf unsere Gesellschaft“. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum aktuellen Stand.

Was ist über den Stand der Ermittlungen bekannt?

Ermittler gehen derzeit von einem islamistisch motivierten Terroranschlag aus. Der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger Deutscher aus Berlin, war den Sicherheitsbehörden bereits bekannt und wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorbestraft. Nach der Tat flüchtete er zunächst, bevor ihn die Polizei am Sonntagabend in Berlin-Spandau stellte. Als er mit einer Stichwaffe auf Einsatzkräfte zugelaufen sein soll, wurde er von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) erschossen. Die Ermittlungen dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob es Mittäter oder Unterstützer gab.