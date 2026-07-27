„Ein Angriff auf unsere Gesellschaft“
Ein mutmaßlich islamistisch motivierter Terroranschlag erschüttert Berlin. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Anschlag, zu den Ermittlungen und den politischen Folgen.
Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin endete mit einem mutmaßlichen Terroranschlag. Nach der Abschlusskundgebung raste ein Kleintransporter in eine Menschenmenge. Eine Frau wurde getötet, 29 Menschen verletzt. Nach Angaben der Ermittler griff der mutmaßliche Täter anschließend weitere Menschen mit einer Stichwaffe an. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einem „Angriff auf unsere Gesellschaft“. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum aktuellen Stand.
Was ist über den Stand der Ermittlungen bekannt?
Ermittler gehen derzeit von einem islamistisch motivierten Terroranschlag aus. Der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger Deutscher aus Berlin, war den Sicherheitsbehörden bereits bekannt und wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorbestraft. Nach der Tat flüchtete er zunächst, bevor ihn die Polizei am Sonntagabend in Berlin-Spandau stellte. Als er mit einer Stichwaffe auf Einsatzkräfte zugelaufen sein soll, wurde er von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) erschossen. Die Ermittlungen dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob es Mittäter oder Unterstützer gab.
Wie reagieren die Menschen in Deutschland?
Der Anschlag hat deutschlandweit und darüber hinaus Entsetzen ausgelöst. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, die Täter wollten die Gesellschaft spalten und ihre Offenheit und Freiheit nehmen, und betonte: „Wir sind mehr, wir sind stärker, und wir halten in unserem Land zusammen.“ Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und weitere Mitglieder der Bundesregierung verurteilten den Anschlag. Tausende Menschen gedachten am Sonntagabend vor dem Brandenburger Tor der Opfer und bekundeten ihre Solidarität mit der queeren Community.
In der Berliner St. Marienkirche fand eine ökumenische Gedenkandacht statt, an der auch Vertreter aus Politik, Kirchen und muslimischen Gemeinden teilnahmen. Zahlreiche Rathäuser, Kirchen, Kulturinstitutionen und Vereine hissten Regenbogenflaggen oder riefen zu Schweigeminuten und Gedenkveranstaltungen auf. Viele Menschen legten zudem Blumen und Kerzen am Tatort nieder. CSD-Veranstalter betonten, dass sie sich nicht einschüchtern lassen und ihren Einsatz für Vielfalt und Gleichberechtigung fortsetzen wollen.
Warum der Anschlag auf den Berliner CSD so bedeutend ist
Der Christopher Street Day (CSD) ist eine Demonstration für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LGBTQ+). Der Berliner CSD zählt zu den größten Europas und steht als Symbol für Vielfalt, Gleichberechtigung und den Schutz vor Diskriminierung. Ein Anschlag auf den CSD richtet sich deshalb nicht nur gegen die Besucher der Veranstaltung, sondern gegen diese Werte.
Welche Konsequenzen werden jetzt diskutiert?
Der Anschlag beschäftigt Sicherheitsbehörden und Politik. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte Konsequenzen an. Diskutiert werden ein schärferes Vorgehen gegen islamistischen Extremismus, strengere Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen und die Frage, warum der den Behörden bekannte Täter den Anschlag offenbar dennoch ausführen konnte.