Reiche: Deutschlandfonds zeigt Wirkung

Berlin (d.de) – Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zieht für den im Dezember 2025 gestarteten Deutschlandfonds eine positive erste Bilanz. Der Fonds soll privates Kapital für Zukunftsinvestitionen mobilisieren und so die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft steigern. Rund 30 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln und Garantien sollen Investitionen von insgesamt rund 130 Milliarden Euro auslösen.

„Wir stärken die Finanzierung kritischer Rohstoffprojekte und stellen zusätzliches Wachstumskapital für Start-ups und Scale-ups bereit. So schließen wir konkrete Finanzierungslücken und sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Technologien, Produktion und Wertschöpfung in Deutschland ausbauen können“, so Reiche.

So hat die staatliche Förderbank KfW im Auftrag der Bundesregierung zum Beispiel bereits 150 Millionen Euro Eigenkapital für die klimaneutrale Lithiumförderung von Vulcan Energy Resources sowie 50 Millionen Euro für ein Projekt zur Förderung von Seltenen Erden des Unternehmens Arafura Rare Earths Ltd. zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Projekte stehen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums kurz vor der Umsetzung.