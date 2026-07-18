Deutschland und Frankreich stärken Technologiebündnis

Brühl (dpa) - Deutschland und Frankreich wollen ihre Zusammenarbeit bei Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Raumfahrt, Kernfusion und Quantentechnologie ausbauen und die technologische Souveränität Europas stärken. Das vereinbarten beide Seiten bei einem deutsch-französischen Ministerrat auf Schloss Augustusburg in Brühl.

Zuvor ging die frisch vereinbarte Kooperation bei der nuklearen Abschreckung in die konkrete Umsetzung. Unter Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tagte in einer Wartungshalle des Militärflugplatz Nörvenich bei Köln eingerahmt von Rafale- und Eurofighter-Kampfjets der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat, um die erstmalige Beteiligung Deutschlands an einer französischen Nuklearübung in die Wege zu leiten.

Für den Bereich Weltraum betonten beide Länder die Wichtigkeit des geplanten europäischen Satellitensystems Iris2, das mit etwa 300 eigenen Satelliten die Abhängigkeit von anderen Anbietern reduzieren soll. Zum Thema Kernfusion heißt es: „Wir erkennen die entscheidende Bedeutung der Fusionsenergie als einer sicheren, nachhaltigen und CO2-neutralen Lösung zur Deckung des künftigen Energiebedarfs in Europa und der Welt an.“