Deutsche Wirtschaft wächst

Wiesbaden (dpa) - Inmitten aller Krisen zeigt sich die deutsche Wirtschaft mit dem dritten Wachstumsquartal in Folge widerstandsfähig. Trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im Frühjahr leicht zu: 0,2 Prozent Plus zum Vorquartal errechnete das Statistische Bundesamt für April bis Juni 2026 anhand vorläufiger Daten.

Dass die Wiesbadener Statistiker zugleich den Wert für das erste Quartal von 0,3 Prozent auf 0,4 Prozent nach oben setzten, werten Volkswirte als Signal dafür, dass die Erholung der deutschen Wirtschaft ausgeprägter ist als gedacht. Wie es konjunkturell für Europas größte Volkswirtschaft weitergeht, hängt maßgeblich davon ab, wann der Konflikt zwischen USA und Iran gelöst ist.

Positive Impulse kamen im zweiten Quartal vom Außenhandel: Die Exporte nahmen gegenüber dem Vorquartal zu und stiegen im Mai den vierten Monat in Folge.

Jüngste Konjunkturdaten nähren die Hoffnung, dass die deutsche Wirtschaft sich weiterhin widerstandsfähig zeigen wird: Aus dem Ausland verzeichnete die Industrie mehr Aufträge für Waren „Made in Germany“. Experten wie Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sehen daher weiteres Wachstumspotenzial.