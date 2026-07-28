Deutsche Unternehmen sind optimistisch

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli den dritten Monat in Folge von den Dämpfern infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,9 Punkte auf 86,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. „Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen.

Gestützt wurde der Indikator durch die verbesserten Erwartungen der Unternehmen. Der Erwartungsindikator stieg um 2,4 Punkte auf 86,7 Punkte.

Im Dienstleistungssektor und im Handel hellte sich das Geschäftsklima erneut auf, insbesondere bei den Einzelhändlern. Im Bauhauptgewerbe stieg der Indikator ebenfalls.

„Vor allem die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung dürften den Optimismus vieler Unternehmen gestärkt haben“, kommentierte Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank.

Die Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Wochenauftakt beschert. Der Dax ließ am Montag dank fallender Ölpreise und kräftiger Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP die Marke von 25.000 Punkten klar hinter sich.