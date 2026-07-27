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Bundeskanzler Friedrich Merz (am Pult) mit Nina Warken, neue Chefin im Bundeskanzleramt, Philipp Amthor, neuer Staatsminister für die Beziehungen zwischen Bund und den Ländern (l.), sowie Carsten Linnemann, neuer Bundesgesundheitsminister © dpa

Kabinettsumbildung in der Bundesregierung

Nach dem Rücktritt des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion besetzt Bundeskanzler Friedrich Merz mehrere wichtige Positionen im Kabinett neu.

27.07.2026

Berlin (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz schnürt nach dem Rücktritt von Bundestagsfraktionschef Jens Spahn (CDU) vor gut einer Woche ein großes Personalpaket. Zum Nachfolger Spahns soll am Mittwoch der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei gewählt werden. Auf seinen Posten in der Regierungszentrale wechselt Gesundheitsministerin Nina Warken, die vom bisherigen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann abgelöst wird. 

Der bisherige Digital-Staatssekretär Philipp Amthor wird Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt. Und der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, löst Verkehrsminister Patrick Schnieder ab. Bilger gilt als ausgewiesener Verkehrsexperte, saß jahrelang im Fachausschuss im Bundestag und war später Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium. 

Nach Informationen der dpa soll zudem die Staatsministerin für Sport im Kanzleramt, Christiane Schenderlein, abgelöst werden. 

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