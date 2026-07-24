Jürgen Klopp als Bundestrainer vorgestellt

Frankfurt/Main (d.de/dpa) – Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer. Der 59-Jährige unterschrieb heute am DFB-Campus in Frankfurt am Main einen Vierjahresvertrag und wird die Nationalmannschaft somit zur Europameisterschaft 2028 und zur Weltmeisterschaft 2030 führen. Am 15. August 2026 tritt Klopp die Nachfolge von Julian Nagelsmann an, der nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay vom Amt des Bundestrainers zurückgetreten war.

„Die Nationalmannschaft kann uns Deutsche verbinden wie kaum etwas anderes. Genau das macht diese Aufgabe für mich so besonders“, sagt der neue Nationaltrainer. „Jetzt freue ich mich auf diese besondere Aufgabe im deutschen Fußball, die wir gemeinsam mit Demut und Geduld angehen werden: eine Mannschaft zu entwickeln, die füreinander kämpft, die Freude am Fußball hat und hinter der sich die Menschen in unserem Land mit voller Überzeugung versammeln können.“

Jürgen Klopp zählt zu den angesehensten Trainern der internationalen Fußballwelt. Mit dem FC Liverpool gewann er 2019 die Champions League und 2020 den Premiere-League-Titel – die erste Meisterschaft der „Reds“ seit 1990. Zuletzt war Klopp als „Head of Global Soccer“ beim Konzern Red Bull tätig.