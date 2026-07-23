Regierung beschließt Strategie für Startups und Scaleups



Berlin (d.de) – Das Bundeskabinett hat eine neue Startup- und Scaleup-Strategie beschlossen. Sie soll die Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen von der Gründung bis zur internationalen Expansion verbessern. Vorgesehen sind unter anderem bessere Finanzierungsmöglichkeiten, weniger Bürokratie und ein stärkerer Transfer von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte.

„Mit der Startup- und Scaleup-Strategie der Bundesregierung legen wir das Fundament für die nächste Generation deutscher Weltmarktführer“, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Die Strategie verfolge drei Ziele: Gründungen erleichtern, Wachstum beschleunigen und Innovationen in Deutschland halten. Dafür wolle die Bundesregierung bürokratische Hürden abbauen, mehr privates und öffentliches Wagniskapital mobilisieren und Ausgründungen aus der Wissenschaft fördern.

Die Strategie setzt zudem einen Schwerpunkt auf Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz. Erstmals werden auch Startups aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ausdrücklich berücksichtigt.

Nach Angaben der Bundesregierung umfasst die Strategie rund 150 Maßnahmen verschiedener Bundesressorts. Sie wurde unter Beteiligung der Startup-Community entwickelt; in den Erarbeitungsprozess flossen rund 300 Stellungnahmen sowie die Ergebnisse von zehn Workshops ein. Die Umsetzung soll noch in dieser Legislaturperiode beginnen und durch jährliche Fortschrittsberichte begleitet werden.